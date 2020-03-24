Сегодня, 15:24
Налоговая инспекция предупреждает об изменении графика работы
В целях предупреждения и исключения распространения коронавирусной инфекции на территории РФ в период: с 25 мая по 29 мая 2020 года (включительно) налоговые инспекции приостанавливают прием и обслуживание граждан, сообщают «Вести:Приморье».
Обратите внимание! В указанный период корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, налогоплательщики могут оставить в специальном боксе на входе в налоговую инспекцию с указанием номера телефона для связи. Вся корреспонденция будет зарегистрирована и обработана в установленном порядке, отметили в пресс-службе ведомства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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