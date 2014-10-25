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В налоговых инспекциях Приморья приостановят прием граждан

В налоговых инспекциях Приморья приостановят прием граждан

Прием граждан в налоговых инспекциях Приморского края приостановлен с 18 по 22 мая включительно до особого распоряжения, - сообщает "Вести: Приморье".

"Всю бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, заявления на предоставление субсидий налогоплательщики могут сдать через боксы в инспекциях. На конвертах необходимо указать контактный номер телефона для дистанционного решения возможных вопросов", - сообщила пресс-секретарь УФНС России по Приморскому краю Олеся Новикова.

По ее словам, удаленно решить вопрос по налогам можно с помощью сайта ФНС России, на котором для налогоплательщиков доступны более 50 онлайн-сервисов.

В Личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, подать заявление на выплату субсидий и др.

Также обратиться за консультацией можно по бесплатному номеру Единого Контакт-Центра ФНС России 8-800-222-222.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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