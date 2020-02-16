Сегодня, 15:35
Авиакомпании могут получить субсидии из федерального бюджета
В правительстве РФ обсудили дополнительные меры поддержки бизнеса и населения в условиях распространения коронавирусной инфекции в стране и действия соответствующих ограничений в целях борьбы с ней. Об этом говорится на сайте кабмина, сообщают «Вести:Приморье».
«На заседании правительства был представлен пакет поправок, нацеленных на создание условий для оперативного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Также, участники заседания обсудили вопрос субсидирования российских авиакомпаний, чьи доходы снизились в период пандемии коронавируса. Средства могут быть предоставлены из федерального бюджета.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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