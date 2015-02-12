Соцработников освободят от НДФЛ при одном условии
Госдума приняла 22 мая меры по поддержке граждан и бизнеса в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
Доплаты работникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июня будут освобождены от НДФЛ, сообщают «Вести:Приморье». Первые выплаты должны быть осуществлены уже в июне. Размер доплат был ранее определен Президентом РФ, отмечается на сайте ГД.
Врачам, которые работают в социальных учреждениях, установить доплату в 40 тыс. рублей за двухнедельную смену и в 60 тыс. рублей, если они непосредственно помогали больным, зараженным коронавирусом.
Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата составит 25 тыс. рублей, а если они работают с зараженными — 35 тыс. рублей. Для младшего персонала — 15 и 20 тыс. рублей, для технического — 10 и 15 тыс. рублей.
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