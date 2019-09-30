Новости Общество Экономика
Сегодня, 11:04

Закон о повышении НДФЛ принят

Закон о повышении НДФЛ принят

Источник фото: pixabay.com

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей в год. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента, уточняют «Вести:Приморье».

Новый порядок взимания налога распространится, в частности, на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами, отмечается в документе.

Доходы до 5 млн рублей будут облагаться по ранее утвержденной ставке 13%. Однако, все что превысит данную сумму, подпадет под увеличенную ставку налога - 15%.

Председатель ГД Вячеслав Володин уточнил, средства, полученные от повышенной ставки налога, будут адресно направляться на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями. 

В правительстве ожидают, в случае реализации проекта бюджет по итогам 2021 года получит 60 млрд рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме