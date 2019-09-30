Закон о повышении НДФЛ принят

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей в год. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента, уточняют «Вести:Приморье».

Новый порядок взимания налога распространится, в частности, на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами, отмечается в документе.

Доходы до 5 млн рублей будут облагаться по ранее утвержденной ставке 13%. Однако, все что превысит данную сумму, подпадет под увеличенную ставку налога - 15%.

Председатель ГД Вячеслав Володин уточнил, средства, полученные от повышенной ставки налога, будут адресно направляться на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями.

В правительстве ожидают, в случае реализации проекта бюджет по итогам 2021 года получит 60 млрд рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]