Новый механизм помощи детям с редкими заболеваниями заработает с 1 января

С нового года дети с редкими тяжелыми заболеваниями должны начать получать помощь в лечении за счет повышения НДФЛ с 13% до 15% с доходов физических лиц свыше 5 млн рублей в год, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Российскую газету". Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Этот новый, дополнительный механизм помощи детям с тяжелыми редкими заболеваниями должен заработать уже с 1 января наступающего года", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что к этому сроку не просто должны быть отлажены процедуры выделения средств, а "с января наступающего года дети с редкими заболеваниями с помощью нового механизма начали получать конкретную помощь в лечении".

"Эти средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Они защищены и будут использоваться исключительно адресно, то есть направляться на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями: на приобретение необходимых лекарств, техники и средств реабилитации, а также на проведение высокотехнологичных операций", - пояснил президент.

Он напомнил, что в июле этого года был определен постоянный источник финансирования для лечения детей, столкнувшихся с тяжелыми недугами. Для этого была изменена с 13% до 15% ставка налога на доходы граждан, превышающие 5 млн рублей в год.

"Мы долго держали ставку 13% и делали это обоснованно. И в этой ситуации, по этому поводу поступили правильно", - считает глава государства. Он также пояснил, что повышенной ставкой будет облагаться только та часть дохода, которая превысит 5 млн рублей, а не весь доход. В результате этой меры бюджет дополнительно получит порядка 60 млрд рублей в год.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]