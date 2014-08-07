Две категории больных будут получать лекарства из бюджета

С 1 января вступил в силу закон, который позволит обеспечить лекарствами еще более 1 500 человек, 255 из которых дети, сообщает «Вести: Приморье».

Перечень орфанных (редких) заболеваний, для лечения которых будут приобретаться лекарственные средства за счет средств федерального бюджета, законом дополняется еще двумя позициями: «апластическая анемия неуточненная» и «наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра)», отмечается на портале Госудумы.

«На сегодняшний день люди, страдающие этими редкими заболеваниями, обеспечиваются медикаментами за счет региональных бюджетов. Принимая этот законопроект, мы переводим лекарственное обеспечение таких пациентов на федеральный уровень. Необходимые средства уже предусмотрены в федеральном бюджете на ближайшие три года», — говорил ранее Председатель ГД Вячеслав Володин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]