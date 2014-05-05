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Школы и детские сады Владивостока перешли на профессиональную охрану

Школы и детские сады Владивостока перешли на профессиональную охрану

Фото: Кубанские новости

С начала года образовательные учреждения круглые сутки охраняют сотрудники лицензированных агентств. Расходы за услугу на себя взял городской бюджет, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования пояснили, что раньше за услуги охранных агентств платили родители, поэтому в каждом образовательном учреждении вопрос решался индивидуально. Те школы и сады, в которых не работали лицензированные агентства, охраняли сторожа и консьержи. Это не позволяло максимально соблюсти требования безопасности к образовательным учреждениям. Сейчас бывшим сторожам предложены новые вакансии в городских садах и школах.

На сегодняшний день за счет бюджетных средств города все детские сады и школы города оборудованы тревожными кнопками с выводом сигнала на централизованный пункт охраны Росгвардии, говорят специалисты управления образования. Экстренный выезд группы задержания при срабатывании тревожной кнопки также оплачивает город. За 2019 год в восьми садах, 36 школах и одном учреждении дополнительного образования заменили новые системы автоматической пожарной сигнализации. На эти работы было направлено 86 млн рублей.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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