В школах и детских садах Владивостока массово сокращают сторожей. Около 800 работников после Нового года останутся без работы. Социальные сети возмущены — куда идти всем этим людям? Есть опасение, что учреждения попросту окажутся без охраны. Не повторится ли история с убийством ребенка в садике?

Жестокое убийство в Нарьян-Маре, когда мужчина беспрепятственно зашел в детский сад и зарезал ребенка во время сонного часа, потрясло всю страну. И в это же время во Владивостоке объявили об увольнении всех сторожей в школах и садах.

Сегодня порядок таков — днем детей охраняют только в том случае, если родители за свой счет наймут специального человека или организацию. Однако на дополнительные траты готовы не все. Поэтому пройти на территорию как минимум двух учреждений в районе Бородинской съемочной группе ГТРК «Владивосток» удалось.

В детском саду N 185 все гораздо серьезней. Около девяти лет назад по всему периметру установили двухметровый забор и домофон.

Жанна Седышева, заведующая детским садом №185 города Владивостока: «Первое время, конечно, многим родителям это не нравилось, что приходится обходить достаточно большой участок, чтобы попасть в эту калитку. Но мы опять-таки объясняли, что это все делается в целях безопасности ваших детей».

Утром родителей пускают по «кодовым словам» - названиям групп. В случае сомнения, спрашивают ФИО ребенка и воспитателя. После 9.00 часов — вход на территорию только по документам.

Татьяна Нагель, охранник: «Каждый год сдаем экзамены, медосмотр. Проходила правила единоборства. Нас как в армии готовят. Мы можем защитить любого. И ребенка, и воспитателя».

По новому постановлению правительства, с первого января следующего года во всех образовательных учреждениях должны соблюдаться антитеррористические меры безопасности. Во Владивостоке школы и сады станут охранять круглосуточно и абсолютно бесплатно для родителей.

Людмила Сегеда, начальник организационного отдела управления по работе с муниципальными учреждениями образования г. Владивостока: «Приняли решение в следующем году за счет бюджета города ввести во все образовательные учреждения лицензированные охранные агентства».

Сторожам, которые попали под сокращение по закону предложат другие свободные вакансии в учреждениях. Или же они смогут самостоятельно устроиться в частные охранные предприятия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]