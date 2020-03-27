Количество мест в дежурных группах детских садов увеличат

В 116 детских садах Владивостока работают 490 дежурных групп, рассчитанных на 5880 ребят, чьи родители выполняют трудовые обязанности, несмотря на введенные ограничительные меры в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Ещё в пяти детских садах дежурные группы будут открыты в понедельник, 13 июля, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Каждая группа рассчитана на одновременное пребывание 12 человек. Группы имеют отдельные входы, чтобы минимизировать пересечение воспитанников и персонала других дежурных групп, а в помещениях ежедневно проводится необходимая дезинфекция, ведутся журналы термометрии, сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока.

«Фактически дошкольные учреждения сегодня посещает 4561 ребёнок. Более 1300 мест остаются свободными», - подчеркнули специалисты.

Для оформления ребёнка в дежурную группу необходимо обращаться к заведующему дошкольного учреждения, которое посещает ребёнок. В случае отсутствия места в дежурных группах заведующий МБДОУ может предложить свободное место в другом детском саду.

При поступлении в образовательное учреждение необходимо предоставить справку из медучреждения о состоянии здоровья ребёнка.

Если в марте, с введением режима повышенной готовности, работали 14 дежурных групп в шести дошкольных образовательных учреждениях, то сегодня такие группы работают практически во всех детских садах Владивостока. Исключение составляют пять учреждений, где ведутся ремонтные работы капитального характера. В детских садах № 2, 4, 7, 21 и 124 дежурные группы откроются в понедельник, 13 июля.

По вопросам организации работы дежурных групп можно обратиться по телефонам - 253-44-51, 253-47-04, 222-22-72.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]