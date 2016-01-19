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Дежурные группы откроют в детских садах Владивостока на майские каникулы
Муниципальные школы и детские сады Владивостока будут отдыхать с 1 по 10 мая. С 4 по 7 мая в детских садах откроют дежурные группы для детей, чьи родители будут вынуждены работать.
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Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, перечень дежурных групп каждое дошкольное учреждение будет формировать самостоятельно. Руководителям детсадов рекомендовано сделать это заранее, чтобы родители детей могли скорректировать планы на выходные.
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Учреждения дополнительного образования с 4 по 7 мая будут работать в штатном режиме.
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Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявлены нерабочими с сохранением заработной платы работников.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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