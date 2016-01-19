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Дежурные группы откроют в детских садах Владивостока на майские каникулы

Дежурные группы откроют в детских садах Владивостока на майские каникулы

Муниципальные школы и детские сады Владивостока будут отдыхать с 1 по 10 мая. С 4 по 7 мая в детских садах откроют дежурные группы для детей, чьи родители будут вынуждены работать.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, перечень дежурных групп каждое дошкольное учреждение будет формировать самостоятельно. Руководителям детсадов рекомендовано сделать это заранее, чтобы родители детей могли скорректировать планы на выходные.

Учреждения дополнительного образования с 4 по 7 мая будут работать в штатном режиме.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявлены нерабочими с сохранением заработной платы работников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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