Количество дежурных групп в детсадах будет увеличено

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил решить вопрос с открытием необходимого количества дежурных групп в детских садах, сообщают «Вести:Приморье».

Соответствующее распоряжение глава региона дал во время очередного заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в пятницу, 5 июня.

В настоящее время, в частности, наблюдается нехватка мест в дошкольных учреждениях Владивостока, в результате чего родители вынуждены оставлять малышей в детсадах, которые зачастую находятся далеко от дома или работы, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«В каждом детском саду должно быть открыто, как минимум, две дежурные группы, чтобы у родителей, во-первых, не было необходимости возить ребенка по всему городу, во-вторых, перемешивать малышей из различных дошкольных учреждений. На сегодняшний день к нам идут обращения только по Владивостоку. В Уссурийске, к примеру, в каждой образовательной организации действует по две группы и жалоб нет. Поэтому нужно решать вопрос», – подчеркнула министр образования Приморья Наталья Бондаренко.

Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская отметила, что нет никаких ограничений для открытия новых дежурных групп в детских садах. При этом информация о них должна быть своевременно подана в Роспотребнадзор для осуществления контроля за ситуацией.

«Наши специалисты в постоянном режиме проводят мониторинговые обследования детских садов на предмет тех требований, которые предъявляются сегодня к дошкольным учреждениям. Если есть такая необходимость, нам нужен перечень детских садов и групп, а также информация по количеству детей в группах, которые начнут работать, чтобы мы могли продолжать работу по мониторингу соблюдения противоэпидемических мероприятий, которые проводятся в подобных образовательных организациях», – заявила глава территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Олег Кожемяко подчеркнул, что такую работу необходимо провести в ближайшее время.

«Нужно написать рекомендации, чтоб сделать процесс посещения детских садов максимально удобным и безопасным. Чтобы график приезда родителей с утра несколько продлили – кому-то удобно приезжать к 8.00, кому-то к 9.00. Чтобы персонал дошкольного учреждения мог сам проводить термометрию. Чтобы ни сотрудники, ни родители, ни дети – никто не допускался с признаками ОРВИ. Татьяна Николаевна, прошу вас это прописать, а мы, в свою очередь, будем доводить уже главам всю информацию», – подытожил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]