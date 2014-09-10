Школы и детсады готовят к началу учебного года

В городских школах и детских садах Владивостока идут ремонтные работы. Они традиционно проводятся в летнее время. Но в этом году процесс проходит еще и с соблюдением дополнительных санитарно-эпидемиологических мер, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

По словам специалистов управления по работе с муниципальными учреждениями образования, большое внимание уделяется вопросам безопасности детей. Так, на прошлой неделе в детских садах № 43, 152, 158, 160 и 165 проводился ремонт противопожарного водопровода. Противопожарные двери устанавливали в школах № 16, 21, 135, 144, 157.

Системы автоматической пожарной сигнализации меняют в школах № 9, 20, 43, 53, 68, 72, 74, 79 и лицее «Технический», а также в детских садах № 11, 18, 21, 33, 104, 109, 113, 123, 124, 135, 147, 177. Огнетушители закуплены в 31 учреждение образования. Кроме того, ведется работа по проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций во всех учреждениях образования. Уже выполнены работы по обустройству аварийных выходов в школах № 12, 33 и 81.

На территории школы № 44 завершаются работы по установке ограждения. Проведены электронные торги на аналогичную работу в школах № 78, 58 и 39. Ремонт кровли, фасада и крыльца проведен в школе № 15 на острове Русский.

Завершены работы по ремонту лестницы возле школы № 69. Напомним, в этом году по распоряжению главы города в этой школе также будет отремонтирована кровля и заменены окна на пластиковые.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]