Крыши и фасады отремонтируют в школах и детских садах Владивостока

20 электронных аукционов на ремонт образовательных учреждений провели во Владивостоке. До конца года подрядные компании отремонтируют кровли, фасады, внутренние помещения, а также асфальт и покрытие спортивных площадок в школах и детских садах города. Эти работы пройдут на дополнительно выделенные по поручению главы Владивостока Константина Шестакова 100 миллионов рублей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Первые пять учреждений образования уже заключили контракты на ремонтные работы по дополнительно выделенным средствам и на днях там приступят к работе. Так, в течение двух месяцев обновленная кровля появится в школах № 82, 68, 21 и детском саду № 179, асфальт обновят на территории детсада № 160.

Как сообщили в городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, ремонтные работы будут проводить, максимально не мешая учебному и воспитательному процессу.

«До всех подрядных компаний мы донесли информацию, что работы в учебных заведениях необходимо провести, максимально не мешая учебе, соблюдая все требования безопасности и обязательно устанавливая ограждения по периметру работ. Руководители школ и детских садов со своей стороны перенаправят потоки воспитанников, чтобы ребята были максимально отдалены от ремонтных работ», – пояснили специалисты управления.

На следующей неделе контракты заключат на ремонт остальных объектов. Новая кровля будет в школах № 20, 72 и детских садах № 186, 127 и 118. Отремонтируют уличное ограждение и обновят фасад в детском саду № 80.

В центре развития творчества детей и юношества Первореченского района «Надежда» заменят систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией. В школе № 45 пройдет ремонт полов и потолков в коридоре первого этажа, а в школе № 66 обновят резиновое покрытие спортивной площадки. В детском саду №7 подрядчики проведут ремонт асфальта и покрытия детских площадок.

За три месяца в школе № 83 должны провести ремонт кровли над всеми четырьмя блоками учебного заведения – общая площадь работ составит почти 4,5 тысячи квадратных метров.

Ранее Константин Шестаков отмечал, что в вопросах ремонта образовательных учреждений необходимо уходить от точечной работы к более системной. Специалистам было поручено разработать программу по ремонту кровель и фасадов, так как эти работы в данный момент самые необходимые. По поручению главы города учреждениям образования на эти цели было направлено дополнительно 100 миллионов рублей. Все работы должны быть завершены до конца года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]