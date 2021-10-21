Ремонт кровель в школах Владивостока не мешает учебному процессу

Экстренные ремонтные работы проходят в нескольких образовательных учреждениях Владивостока в рамках дополнительно выделенных 100 миллионов рублей. Работы идут по графику, на некоторых объектах они уже завершились, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

В детском саду № 186 «Катюша» на Русской, 54 ремонтируют крышу. Работы здесь начались месяц назад и уже выполнены на 70 %.

«Ремонт кровли рабочие ведут очень аккуратно и качественно, при осенних дождях уже не было больших протечек, - отмечает заведующая учреждением Любовь Пожетнова. – Общая площадь работ составляет около 1200 квадратных метров. Материал рабочие доставляют на крышу с помощью крана в выходные дни, когда детей нет в саду. Также по нашей просьбе не ведут работы во время сонного часа».

Полным ходом идет ремонт и в школе № 83. В рамках экстренных работ подрядчик должен отремонтировать всю кровлю учебного заведения, которое является одним из самых крупных в городе. Общая площадь работ – почти 4,5 тысяч квадратных метров. Над спортивным корпусом рабочие застилают листы мягкой кровли, а над учебными блоками уже сделали гидроизоляцию, заменили стропила и готовятся к замене черепицы. На работы требуется еще месяц.

В соседней школе № 82 основные ремонтные работы уже завершились. В здании подрядчик проводил ремонт кровли над учебным блоком «А». Общая площадь работ составила порядка 1400 квадратных метров. Строители уже завершают работу на объекте – поменяли балки перекрытий, сделали утепление и провели укладку новой черепицы.

Напомним, что во Владивостоке минувшим летом провели более 20 электронных аукционов на ремонт образовательных учреждений. Ремонт проводят на дополнительно выделенные учреждениям 100 миллионов рублей для экстренных работ. До конца года подрядные компании отремонтируют в школах и детсадах кровли, фасады, внутренние помещения, а также уложат новый асфальт и отремонтируют покрытие спортивных площадок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]