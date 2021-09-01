Ремонт кровель школ и детских садов проходит во Владивостоке за дополнительные средства

Первые пять учреждений образования заключили контракты на ремонтные работы, которые будут проводиться на дополнительно выделенные 100 миллионов рублей. В течение двух месяцев обновленные кровли появятся в школах № 82, 68 и 21 и детском саду № 179. Кроме того, на территории детского сада № 160 обновят асфальт, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как уточнили в управлении образования, в школе № 82 будет заменено более 1400 квадратных метров кровли. В детском саду № 179 подрядчики за два месяца должны заменить более 1000, а в школе № 68 - 1800 «квадратов» кровли.

В детском саду № 160 пройдут работы по полной замене более 800 кв. м асфальта и отмостки здания, ремонт крыльца. В школе № 21 за два месяца проведут ремонт кровли на площади более 3000 квадратных метров.

Поиски подрядчика продолжаются для ремонта кровли в школе № 83. Подрядные компании могут подать документы до 6 сентября.

Раннее глава Владивостока Константин Шестаков отметил, что в вопросах ремонта необходимо уходить от точечной работы к более системной. Специалистам поручено разработать программу по ремонту кровель и фасадов, так как эти работы в данный момент самые необходимые. По поручению главы Владивостока учреждениям образования на ремонт направлены дополнительные 100 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]