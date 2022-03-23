В школах и детсадах Владивостока начинается ремонт

Все работы будут вестись с учетом образовательного процесса. В данный момент уже состоялись аукционы на ремонт кровли и фасада в школе № 56, восстановление крыльца в школе № 54, а также ремонт стадиона школы № 67, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию г.Владивостока.

В планах также аукционы на ремонт футбольного поля школы № 56, фасадов в школах № 12 и 19, восстановление теневых навесов в детском саду № 38, ремонт спортивной площадки в школе № 7, замену ограждения в детском саду № 19, ремонт пищеблока в детсаду № 160, на восстановление асфальтового покрытия в детском саду № 80, новое ограждение в школе № 12 и ремонт ограждения стадиона в школе № 32.

Как отмечают специалисты управления образования, основные ремонтные работы в школах запланированы на лето, чтобы к началу учебного года встретить воспитанников обновленными и уютными. Во многих учреждениях пройдет плановый ремонт кабинетов, кровель, фасадов, детских площадок, спортивных залов и пищеблоков. Однако есть школы, где ремонт необходим уже сейчас. Поэтому его проводят, согласуя этапы с учебным процессом.

Напомним, что в школах Владивостока сейчас монтируют новые системы безопасности: электромеханические турникеты, преграждающие планки и валидаторы, а также сетевые контроллеры. Система позволяет контролировать режим входа в общеобразовательное учреждение по карте, мобильному телефону или брелоку.

Качество ремонта и соблюдение сроков - на контроле специалистов управления по работе с муниципальными учреждениями образования.

«Все мы понимаем, что повышение уровня образования невозможно без решения бытовых вопросов, которые возникают во многих школах и детсадах. Сейчас нам необходимо заключить контракты, чтобы все работы были завершены в летний период», - отметил первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.

Также в апреле начнется ремонт стадиона школы № 67.

По результатам электронного аукциона ремонт стадиона школы № 67 во Владивостоке проведет ООО «Элитстройальянс». Подготовительные работы уже проведены, основные начнутся в апреле и завершатся к началу следующего учебного года.

В перечень работ по контракту входит создание футбольного поля, беговых дорожек, спортивных и детских площадок, пешеходных зон, а также озеленение. Кроме того, на пришкольной территории установят систему видеонаблюдения, обустроят инженерные сети, проведут электромонтажные и другие работы.

Напомним, площадь стадиона школы № 67 составляет более 4,4 тысяч квадратных метров. Также у образовательного учреждения есть пришкольная территория - около 2,8 тысяч квадратных метров и хоккейная коробка площадью 1,8 тысяч квадратных метров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]