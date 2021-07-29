Школы и детские сады Владивостока продолжают готовить к новому учебному году

В администрации Владивостока состоялось заседание межведомственной комиссии по подготовке муниципальных учреждений образования к новому учебному году. Провел заседание заместитель главы администрации города Максим Акульшин, сообщают «Вести:Приморье».

Члены комиссии обсудили вопросы пожарной безопасности и обеспечение противопожарных мероприятий при подготовке к новому 2021-2022 учебному году, соблюдение санитарных нормативов и правил в муниципальных учреждениях образования, антитеррористическую защищённость школ и детских садов.

По словам специалистов, огромное внимание в этом году уделяется безопасности детей. На эти нужды из бюджета Владивостока было выделено более 300 млн. рублей. Благодаря этой сумме в 33-х учебных организациях будут заменены системы автоматической пожарной сигнализации. Во всех школах и садах, где это необходимо, обновлены огнетушители. В семи учреждениях по периметру будет установлено новое ограждение. Кроме того, совместно с сотрудниками УМВД в школах и детских садах Владивостока к началу учебного года проверят работу охранников.

Проводится в учреждениях и плановый ремонт. Например, пищеблоки отремонтированы в детсадах № 125, 15, 150, 165, 173, 175, 177, 192, 34, 86. Капитальный ремонт санузлов, систем горячего и холодного водоснабжения проведен в 126 садах и школах. Ремонт кровель выполнен в школах № 43, 61, 39, 77, 25, 53, 59, 35, 72, 78, 2, 49, гимназии № 1 и лицее № 3 и детсадах № 111, 116, 150, 154, 163, 165, 168, 169, 172, 173, 179, 37, 46, 7, 81. Кроме того, по поручению и.о. главы города Константина Шестакова готовятся аукционы на ремонт кровель в еще 21-м учреждении образования. В список вошли школы №2, 8, 20, 35, 40, 44, 47, 56, 57, 65, 68, 72, 83, 82 и садах №70, 118, 127, 138, 160, 179, 186.

За качеством работ следят специалисты управления образования. Еженедельно они выезжают в учреждения и общаются с руководством и подрядчиками.

Напомним, подготовка к новому учебному году – процесс непрерывный. При администрации Владивостока в течение всего года работает межведомственная комиссия, в состав которой входят представители администрации города и всех надзорных органов. На заседаниях комиссии обсуждается ход подготовки, координируются все необходимые вопросы. В мае-июле проходит непосредственно подготовка образовательных учреждений к новому учебному году – это текущие и капитальные ремонты, приобретение технологического оборудования, мебели по ростовым показателям, решение вопросов безопасности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]