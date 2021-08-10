Детские сады Владивостока проверяют перед новым учебным годом

Комиссия по приемке образовательных учреждений к новому учебному году продолжает свою работу во Владивостоке. К началу этой недели были завершены проверки всех 78 школ. Со вчерашнего дня начаты проверки детских садов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

В планах специалистов на сегодня - 31 сад, 7 из них – в Ленинском районе, 5 - во Фрунзенском, 6 - в Первореченском, 7 - в Первомайском и 6 - в Советском.

В составе комиссии - сотрудники полиции, Росгвардии и профсоюза работников образования Владивостока. Также в течение года проверки проводили сотрудники Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Особое внимание они уделяли работе автоматических пожарных сигнализаций, наличию первичных средств пожаротушения – огнетушителей (необходимо, чтобы все они были в рабочем состоянии и на видных местах), путям эвакуации людей, их схемам.

Напомним, в преддверие проверок в учреждениях образования проведен плановый ремонт. Например, в детсадах № 125, 15, 150, 165, 173, 175, 177, 192, 34, 86 отремонтированы пищеблоки. Капитальный ремонт санузлов, систем горячего и холодного водоснабжения проведен в 126 садах и школах. Ремонт кровель выполнен в школах № 43, 61, 39, 77, 25, 53, 59, 35, 72, 78, 2, 49, гимназии 1 и лицее 3 и детсадах № 111, 116, 150, 154, 163, 165, 168, 169, 172, 173, 179, 37, 46, 7, 81.

Кроме того, по поручению главы города Константина Шестакова готовятся аукционы на ремонт кровель в еще 21-м учреждении образования. В список вошли школы №2, 8, 20, 35, 40, 44, 47, 56, 57, 65, 68, 72, 83, 82 и сады №70, 118, 127, 138, 160, 179, 186.

Также по поручению главы города во Владивостоке совместно с УМВД проверят охрану в школах и детских садах. А уже в ближайшее время все школы Владивостока начнут оборудовать системами электронного доступа. Об этом заявил глава Владивостока в ходе совещания, посвященного внедрению в городе информационной системы «Цифровое Приморье».

Как отмечают специалисты, подготовка к новому учебному году – процесс непрерывный. При администрации Владивостока в течение всего года работает межведомственная комиссия, в состав которой входят представители администрации города и всех надзорных органов. На заседаниях комиссии обсуждается ход подготовки, координируются все необходимые вопросы. В мае-августе проходит непосредственно подготовка образовательных учреждений к новому учебному году – это текущий и капитальный ремонт, приобретение технологического оборудования, мебели, а также решение вопросов безопасности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]