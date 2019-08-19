Теплыми куртками обеспечили выездные бригады первой поликлиники Владивостока

Подарки в канун Нового года сегодня получили врачи первой поликлиники Владивостока. Теплую одежду и бытовую технику вручили депутаты фракции «Единая Россия». Почему именно в этом сегодня так нуждаются врачи медучреждений города?

Несмотря на неутешительный прогноз погоды, медики краевой столицы будут работать в комфортных условиях. Об этом сегодня позаботились депутаты владивостокской фракции «Единая Россия». Какие полезные подарки получили медики первой поликлиники города?

Пока вся страна готовится к празднованию главного семейного праздника, медики на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие поступают каждый день, многие по-прежнему ждут приезда врача на дом. Медикам приходится работать в крайне тяжелых условиях — сказываются и суровый Приморский климат, и жесткий рабочий график. Поддерживают врачей Владивостокские единороссы. В этот раз медикам первой поликлиники города Александр Щербаков вручает полезные подарки — 35 теплых курток, зимние шапки, бытовую технику и ящик «витаминов».

Ольга Перова, главный врач Владивостокской городской поликлиники №1:

«Летом у нас были одноразовые средства индивидуальной защиты, комбинезоны, но в них, к сожалению, было жарко. Потом мы приобрели облегченные. Наступила зима, и, конечно, нам очень сложно, потому что врачам и среднему медперсоналу сверху надо надевать свои личные куртки».

Единая форма у медперсонала Владивостокских поликлиник появилась впервые. Новые куртки куплены на личные средства членов владивостокской партии «Единая Россия». Одежда поддается эпидобработке, кроме того, отлично сохраняет тепло.

По поручению губернатора Олега Кожемяко, члены фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании и Думе Владивостока создали фонд поддержки медиков. На собранные средства для врачей, которые работают в «красных зонах» закупили холодильники, микроволновые печи и чайники.

Александр Щербаков, депутат ЗС ПК, секретарь владивостокского отделения партии «Единая Россия»:

«Для того, чтобы людям было комфортно и удобно, в перерывах — покушать, обеспечить наших врачей прежде всего горячим питанием».

Такие новогодние подарки уже получили врачи поликлиники в поселке Трудовое, и медики третьей и четвертой больниц Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]