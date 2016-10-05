Пинский: Почему Приморье пытается за несколько недель до первого снегопада отремонтировать сразу все дороги?

Сроки получения регионами денег федерального бюджета были одной из основных причин их неэффективного использования, сейчас эта причина будет устранена, отметил первый заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Виктор Пинский.

Депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обсудили во вторник, 22 октября, изменения в проект Постановления ГД к рассмотрению главного финансового документа страны. Собрание фракции в Госдуме прошло с участием Первого заместителя Председателя Правительства - министра финансов Антона Силуанова.

«Самое главное, фракции удалось изменить сроки получения денег из федерального бюджета территориями России. Я постоянно на связи со своим регионом. И сейчас первое, что мне каждый день говорят мои собеседники из Владивостока, - город стоит в непрекращающейся пробке – идет ремонт дорог… Как и по всей стране. Ситуация, которая сохранялась до сих пор, не давала эффективно расходовать средства федерального бюджета, выделяемые на ремонт дорог. В лучшем случае возможность их использовать появлялась к октябрю. В итоге вся страна, и Приморье не исключение, пыталась за несколько недель до первого снегопада отремонтировать сразу все дороги. Не удивительно, что это не удавалось. Понятно, что ремонт при минусовых температурах, смысла уже не имеет – качество такого ремонта не выдерживает никакой критики. И это только один из примеров неэффективного расходования бюджетных средств.

При обсуждении проекта бюджета на Собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутаты настояли на том, чтобы регионы получали деньги из федерального бюджета до начала очередного финансового года. Мы рекомендовали Правительству РФ до 1 декабря этого года принять нормативные акты, которые изменят правила предоставления субсидий и межбюджетных трансфертов бюджетов субъектов РФ. Регионы давно требовали этих изменений и называли сроки получения денег из федерального бюджета главной проблемой их неэффективного использования. Сейчас нам удалось эту проблему устранить», - отметил Пинский.

Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с участием Антона Силуанова прошло в два этапа. Во время первого заседания 25 октября депутаты обозначили приоритеты фракции в рамках подготовки бюджета.

Среди них - оперативное доведение средств федерального бюджета до регионов, сокращение межбюджетного разрыва, повышение инвестиционной привлекательности субъектов и реализация и финансовое обеспечение программы развития сельских территорий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]