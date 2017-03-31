Госдума потребовала разобраться с авиабилетами на дальневосточном направлении

Несколько месяцев дальневосточники не могут купить билеты на рейсы на даты, начиная с конца декабря 2019 года.

24 октября депутаты Государственной Думы поддержали поручение думскому Комитету по транспорту и строительству потребовать у Министерства транспорта информацию о мерах, которые решат проблему наличия билетов на авиарейсы на Дальний Восток, сообщает "Вести: Приморье".

Как рассказала главный референт аппарата фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Маргарита Усова, авторы поручения – Виктор Пинский и Оксана Бондарь считают недопустимой ситуацию с отсутствием в продаже билетов авиабилетов на дальневосточном направлении.

«Вот уже несколько месяцев дальневосточники не могут запланировать поездки в центральные регионы России и обратно с датой вылета в последние числа декабря и на последующие дни. По запросу на сайте «Аэрофлота» люди видят сообщение «рейсы не найдены». Учитывая, что ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии» - по сути единственный авиаперевозчик, который осуществлял беспосадочные перелеты на нашем направлении, люди оказались невыездными. Считаю, что такая ситуация недопустима, и Минтранс должен немедленно принять меры по ее исправлению», - сказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Виктор Пинский.

Он также отметил, что далеко не все дальневосточники могут позволить себе использовать перелеты с посадками по пути следования.

«Сейчас дальневосточники могут купить билеты только на рейсы с пересадками. Беспосадочный перелет – это восемь часов в воздухе. Дорога в Москву с пересадками может занимать до 20 и более часов. Это всегда мучительный путь с неудобными стыковками и, как правило, существенно более дорогой. Часто до своего аэропорта на Дальнем Востоке пассажиры добираются по много часов. И Москва – не всегда конечная точка в пути. Далеко не у всех есть столько времени, денег, не каждый по состоянию здоровья способен перенести это физически. В итоге люди не могут запланировать выезд на лечение, в отпуск, под вопросом оказались детские групповые поездки на новогодние каникулы», - добавил Виктор Пинский.

Ранее Виктор Пинский направил депутатский запрос в ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» на эту тему. Проблема в течение нескольких месяцев была неоднократно озвучена в СМИ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]