Улететь в Москву можно по льготному тарифу

Началась продажа авиабилетов по субсидируемым тарифам на Дальний Восток. Тарифы действуют с 1 января по 31 декабря 2020 года на прямые рейсы в эконом-классе.

Билет на рейс «Аэрофлота» и его дочерних компаний по направлению Владивосток – Москва стоит 7400 рублей в одну сторону. Петропавловск-Камчатский – Владивосток 6000 рублей. Хабаровск – Владивосток 1800 рублей. Южно-Сахалинск – Владивосток 1500 рублей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl.ru

S7 продает билеты из Владивостока в Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский по той же цене, что «Аэрофлот». Из Владивостока в Новосибирск – 5900 рублей. Билетов до Москвы и обратно по этому тарифу у S7 нет.

Воспользоваться льготным тарифом могут пассажиры до 23 лет и старше 60 лет (для женщин – 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, многодетные семьи и дети до 17 лет, которые летят во ВДЦ «Океан» во Владивосток из Новосибирска, Южно-Сахалинска, Иркутска, Якутска, Красноярска и Магадана.

Напомним, у «Аэрофлота» также действует «плоский» тариф. Из Владивостока в Москву перелет по такому тарифу в эконом-классе стоит 15 660 рублей (26 100 рублей туда-обратно). У «России» стоимость 13 770 рублей в одну и 22 950 рублей в обе стороны. Цена на такой билет не зависит от возраста пассажира и льгот, но его нельзя сдать или изменить даты поездки. Продажи на 2020 год открылись 9 ноября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]