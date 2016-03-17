Приостановлена продажа авиабилетов из Владивостока в Москву

В субботу, 28 декабря, забронировать субсидированный билет через сайт или контактный центр «Аэрофлота» стало невозможно. Субсидия закончилась, в этом году она уже не возобновится. Что касается 2020 года, то пока у сотрудников компании информации нет, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

В компании сообщили, что по-прежнему можно выкупить билет, который был забронирован ранее. Информация о приостановке продаж не размещена, однако на сайте перевозчика указано, что «информация о дате возобновления продажи по субсидированным тарифам будет размещена на сайте».

Напомним, льготные билеты начали продавать 21 декабря. Воспользоваться субсидированным билетом могли пассажиры до 23 лет и старше 60 лет (для женщин – 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, многодетные семьи и дети до 17 лет, которые летят в ВДЦ «Океан» во Владивосток из Новосибирска, Южно-Сахалинска, Иркутска, Якутска, Красноярска и Магадана.

В Москву прямым рейсом можно было долететь «Аэрофлотом» всего за 7400 рублей в одну сторону. В понедельник, 23 декабря, около 40 жителей Владивостока занимали очередь в офис «Аэрофлота» на Светланской, 143 за полчаса до его открытия, а после еще несколько часов ждали приглашения в кассу.

Напомним, как ранее писал VL.ru, билет на рейс «Аэрофлота», «России» и «Авроры» по направлению Владивосток – Москва можно взять за 7400 рублей в одну сторону и за 14 800 рублей туда и обратно, в то время как самый дешевый билет по фиксированному «плоскому» тарифу у «России» – 22 950 рублей, у «Аэрофлота» – 26 100 рублей, то есть на 8000 – 11 000 рублей дороже.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]