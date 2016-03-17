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Новая авиакомпания придет с дешевыми билетами на Дальний Восток

Новая авиакомпания придет с дешевыми билетами на Дальний Восток

Фото: pixabay.com

На Дальнем Востоке намерены создать авиакомпанию, которая бы обеспечивала местных жителей авиабилетами по доступным ценам, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на runews24.ru.

В настоящий момент правительство обсуждает соответствующий вопрос с крупнейшими банками. Компания появится при государственном участии.

В связи с поручением премьер-министра России Дмитрия Медведева над проектом работают Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией «Ростех». 

Напомним, льготные билеты начали продавать 21 декабря. Воспользоваться субсидированным билетом могли пассажиры до 23 лет и старше 60 лет (для женщин – 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, многодетные семьи и дети до 17 лет, которые летят в ВДЦ «Океан» во Владивосток из Новосибирска, Южно-Сахалинска, Иркутска, Якутска, Красноярска и Магадана. В Москву прямым рейсом можно было долететь «Аэрофлотом» всего за 7400 рублей в одну сторону.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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