Приморские «единоросы» обсудили неофициальный статус Владивостока в качестве столицы края

Несмотря на официальный статус Владивостока как столицы ДВФО, центром края он является лишь в уставе Приморского края. Несоответствие должен устранить закон. Его обсудили приморские «единоросы» на очередном заседании, — передают «Вести: Приморье» по данным пресс-службы ЗАКС.

Накануне очередной сессии краевого парламента состоялось заседание фракции партии "Единая Россия" в Законодательном Собрании Приморского края. В работе фракции приняли участие губернатор Приморского края, секретарь Приморского регионального отделения партии "Единая Россия" Олег Кожемяко, председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, руководитель фракции "Единая Россия" в краевом парламенте Сергей Слепченко, первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина, депутат Государственной Думы Владимир Новиков, депутаты краевого парламента.

Один из главных вопросов заседания фракции — закон "О статусе административного центра Приморского края". Статьей 17 Устава Приморского края установлено, что город Владивосток является исторически сложившимся административным центром Приморского края. Согласно части 2 этой статьи статус Владивостока как административного центра Приморского края устанавливается законом Приморского края.

Вместе с тем до сих пор соответствующий закон Приморского края не принят, несмотря на то обстоятельство, что город Владивосток официально является центром Дальневосточного федерального округа и непосредственно выполняет представительские функции, так как на его территории расположены органы государственной власти Приморья, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и представительства иностранных государств.

«Принятие этого закона позволит получить соответствующее финансирование на осуществление городом Владивостоком функций административного центра Приморского края, таких как участие в организации различных мероприятий международного, федерального и регионального уровней, а также создание условий для развития городской инфраструктуры», — сказал председатель Думы Владивостока Андрей Брик.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]