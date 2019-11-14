Владивосток может официально стать краевым центром. Многие годы городу не удается получить заветный статус — в этом вопросе не помогло даже преображение в столицу Дальнего Востока. Однако сегодня депутаты Думы попытались исправить юридическое недоразумение.

Экономический, культурный и административный центр Приморья — всё это совмещает в себе Владивосток по факту. Но на бумаге — официально — статус краевого центра за городом до сих пор не закреплен. Вопрос об этом поднимался в течение 15 лет - откладывался, переносился и дорабатывался… На внеочередном заседании депутаты Думы вновь попытались внести законопроект о краевом центре на рассмотрение регионального парламента.

Андрей Брик, председатель Думы Владивостока: «Сегодня город Владивосток является центром — историческим административным центром — что закреплено в Уставе. Но не имеет статуса. Это очень важная такая юридическая тонкость, которая говорит о том, что с принятием статуса города Владивостока мы соответственно открываем дополнительные возможности с учетом дополнительного финансирования».

Заседание бойкотировали представители фракции КПРФ, но большинством голосов «историческое решение» было принято. Теперь слово за депутатами Законодательного Собрания. Уже сейчас эксперты прогнозируют, что в случае успеха бюджет Владивостока пополнится как минимум на 300 миллионов рублей — эти деньги пойдут на исполнение функций официального административного центра Приморья. А конкретно на организацию международных и региональных мероприятий, на развитие парков, скверов и других территорий общественного пользования.

Ольга Козерацкая, первый заместитель главы администрации Владивостока: «Хотелось бы основную дотацию, которую нам предложит бюджет Приморского края, направить на озеленение. Посмотрев на город в этом году — пусть дожди, пусть не дожди — но зелени и цветов было мало…»

Вскоре законопроект в подробностях изучат депутаты краевого парламента. И если не случится никакой заминки, то новый долгожданный статус дальневосточная столица получит еще до конца этого года.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]