Владивосток официально стал столицей Приморского края, сообщает сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Закон «О статусе административного центра Приморского края» приняли на очередном заседании Законодательного Собрания региона в среду, 27 ноября. Согласно документу, который поддержал Губернатор Олег Кожемяко, Владивосток официально признан столицей Приморского края, как ранее стал центром и Дальневосточного федерального округа.

Этот вопрос стал одним из основных в повестке заседания и, по мнению присутствующих, носит исторический характер.

Как пояснил председатель Думы Владивостока Андрей Брик, принятие закона и присуждение Владивостоку статуса краевой столицы позволит получить дополнительное финансирование на осуществление городом функций административного центра Приморья. Это благоустройство территории, создание условий для развития городской инфраструктуры, участие в различных мероприятиях международного, федерального и регионального уровней, а также проведение массовых событий для досуга и отдыха жителей и гостей города.

«Статьей 17 Устава Приморского края установлено, что город Владивосток является исторически сложившимся административным центром Приморского края. Согласно части 2 этой статьи статус Владивостока, как административного центра Приморского края, устанавливается законом Приморского края. Вместе с тем до настоящего времени соответствующий закон не был принят, несмотря на то обстоятельство, что город официально является центром Дальневосточного федерального округа и непосредственно выполняет представительские функции, так как на его территории расположены органы государственной власти Приморья, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и представительства иностранных государств», – пояснил он.

По мнению краевых властей, решение о присвоении Владивостоку официального статуса административного центра позволит направить все необходимы ресурсы городу для того, чтобы он соответствовал уровню как краевой, так и дальневосточной столицы. В первую очередь, для того, чтобы горожанам было комфортно жить и работать в нем, а гости могли получить положительные эмоции от пребывания здесь.

Напомним, почти год назад Владивосток официально стал столицей Дальневосточного федерального округа. Соответствующий Указ Президент России Владимир Путин подписал 13 декабря 2018 года. С инициативой о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток выступил глава Приморья Олега Кожемяко.

«Для нас, для жителей Приморья, это возможность видеть перспективы карьерного роста для молодежи, новые рабочие места. Это возможность сегодня, здесь и сейчас решать вопросы федерального уровня. Безусловно, статус административного центра федерального округа – это дополнительные денежные средства, которые придут во Владивосток», – заявил ранее Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]