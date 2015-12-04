"Вести: Приморье": Интервью с Алексеем Козицким, депутатом Законодательного собрания края
У нас в гостях — Алексей Козицкий, депутат Законодательного собрания Приморского края.
- Алексей Анатольевич, здравствуйте! Владивосток официально стал краевой столицей. И на ваш взгляд, что статус города как столицы края даёт в первую очередь жителям?
- На столичный статус города в краевом бюджете на 2020 дополнительно выделили 300 млн рублей. На какие цели пойдут эти средства?
- Владивосток сейчас дальневосточная столица и краевая, то есть у города сейчас официально два статуса. Но всё-таки к чему обязывает такая двойная столичность, на ваш взгляд?
- Если затронуть тему чистого Владивостока. Как вы считаете, насколько эффективно в городе решают проблему загрязнения и справляются с очисткой бытовых стоков ? Ведь городскую канализацию модернизируют уже достаточно давно. Можно ли говорить о каких-то изменениях в лучшую сторону?
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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