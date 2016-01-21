Дума города приняла исторические документы о статусе Владивостока

Сегодня, 14 ноября, Дума города Владивостока на внеочередном заседании приняла решение «О внесении в Законодательное Собрание Приморского края проекта закона Приморского края «О статусе административного центра Приморского края». Он предусматривает установление статуса Владивостока как административного центра Приморского края.

«Такой краевой закон не принят, несмотря на то, что Владивосток является исторически сложившимся административным центром Приморского края, официально - центром Дальневосточного федерального округа, выполняет представительские функции, так как в городе расположены краевые и федеральные органы государственной власти, представительства иностранных государств, - пояснил председатель думы Андрей Брик. - Принятие предложенного закона позволит получить Владивостоку дополнительное финансирование, в том числе на участие в организации мероприятий международного, федерального и регионального уровней, создание условий для развития инфраструктуры общественных пространств».

В связи с тем, что реализация закона «О статусе административного центра Приморского края» потребует софинасирования расходных обязательств, дума приняла еще одно решение - «О внесении в Законодательное Собрание Приморского края проекта закона Приморского края «О внесении изменений в статью 37 Закона Приморского края «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае».

Данным законопроектом предлагается предусмотреть новый вид межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на «осуществление городом Владивостоком функций административного центра Приморского края в форме иных дотаций Владивостокскому городскому округу с установлением условий их предоставления».

Объем выделяемых субсидий предполагается в размере, который предусматривает закон Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

«Дума приняла историческое решение. Уверен, что закрепление статуса Владивостока как административного центра Приморского края будет способствовать развитию города, улучшению городской среды», - отметил Андрей Брик.

Ожидается, что Законодательное собрание Приморского края рассмотрит проект закона о статусе Владивостока уже в ноябре.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]