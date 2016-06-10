Сегодня Законодательное собрание Приморского края приняло закон о статусе краевого центра. На языке юристов это звучит как «де факто стало де юрэ», когда Владивосток объявлен официальной столицей Приморского края. Многие называют это решение историческим, поскольку долгое время эту проблему не могли решить. И вот сегодня это случилось. Детали — у Сергея Землянского.

Одними из первых, кто узнал главную политическую новость дня, стали ученики 80-й школы из Владивостока. Их позвали, чтобы увидеть как в реальности работают краевые депутаты. Они между тем, решили поменять повестку дня и номером один поставить на голосование принятие Закона об официальном статусе краевого центра. Проект был тщательно подготовлен и заранее обсуждён в комитетах, каждый из депутатов знал его хорошо и поддерживал

Александр Ролик, председатель Законодательного собрания Приморского края:

- С инициативой вышла Дума города, мы рассмотрели этот вопрос на профильном комитете, на фракции Единая Россия. Считаю что это очень важное, я бы сказал историческое значение, потому что роль и место Владивостока повышается.

Всего 25 минут потребовалось краевым депутатам, чтобы поставить точку в 20-летней истории, которая часто была поводом серъёзных конфликтов между администрацией Владивостока и региональной администрацией региона. Проект закона приняли сразу в трёх чтениях.

Все депутаты были единодушны в том, чтобы, получая дополнительные деньги, городские власти смогли их использовать так, чтобы в первую очередь жители города увидели толк от такого решения

Джамбулат Текиев, председатель комитета ЗАКС по региональной политике, законности и международному сотрудничеству:

- На данный момент заложили 300 миллионов дополнительных денег на выполнение столичных функций, но эта сумма будет меняться.

Всего же в повестке нынешней сессии ЗАКСа — свыше 60 вопросов. Особенно отмечают новые меры социальной поддержки жителей — увеличение выплат для семей, где есть приёмные дети и впервые : введение выплат для тех, кто ухаживает за инвалидами первой группы.

Татьяна Косьяненко, председатель комитета ЗАКС по социальной политике и защите прав граждан:

- Тот человек, который будет ухаживать за инвалидом будет получать прожиточный минимум трудоспособного населения. Я считаю, что это очень важно.

Все эти детали законотворческой работы краевых депутатов сам Александр Ролик обсудил со старшеклассниками. Это был не школьный урок, а обстоятельный разговор о приоритетах работы законодательного собрания Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]