"Всего 200 тысяч?": суд запретил уничтожать популярный пляж в Приморье

Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой во взаимодействии с региональным отделением общероссийской общественной экологической организации «Зеленый патруль», Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора и Приморским территориальным управлением Росрыболовства проведена проверка размещенной в сети Интернет информации о вывозе песка с побережья пляжа Песчаный в водоохранной зоне бухты Находка, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на grazhdanin_primorye.

Земельные участки принадлежат обществу с ограниченной ответственностью «Восток PLUS» и лично - генеральному директору. Предприятием и заключившим с ним договор индивидуальным предпринимателем Тимочуком С.М. в отсутствие лицензии на пользование недрами, а также согласования с органом власти в области рыболовства с применением бульдозера, экскаватора и большегрузной автомобильной техники осуществлялись промышленные добыча, вывоз и реализация песка с пляжа Песчаный. Работы велись с нарушением режима водоохранной зоны.

За совершение указанных правонарушений юридическое лицо, его генеральный директор и работник индивидуального предпринимателя Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора и Приморским территориальным управлением Росрыболовства привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила более 200 тыс. руб.

Находкинским городским судом требования Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора о запрете генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Восток PLUS», индивидуальному предпринимателю Тимочуку С.М. добывать, вывозить и реализовывать песок с пляжа Песчаный Партизанского муниципального района в водоохранной зоне бухты Находка удовлетворены в полном объёме.

Решение суда в законную силу не вступило.

"Миллионы вывезли, а штраф 200 штук?", - задают вполне резонный вопрос пользователи Сети.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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