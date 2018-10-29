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С 1 января владельцы квартир столкнутся с новыми правилами эксплуатации счетчиков электроэнергии

С 1 января владельцы квартир столкнутся с новыми правилами эксплуатации счетчиков электроэнергии

Интеллектуальными счетчиками электроэнергии будут оборудованы все новостройки, сообщают «Вести:Приморье».

Все многоквартирные дома, разрешение на строительство которых выдано после 1 января 2021 года, должны быть оснащены интеллектуальными приборами учета электрической энергии. Обязанность по их установке возложена на застройщиков. Закон об этом ступает в силу с 1 января 2021 года, пишет «РГ».

Счетчики электричества будут подключены к интернету, что позволит потребителям взаимодействовать с поставщиками электроэнергии по тому же принципу, как сейчас это происходит с интернет-провайдерами, операторами сотовой связи и цифрового телевидения.

Интеллектуальные счетчики будут отправлять данные о потреблении электричества энергосбытовым компаниям, освободив жильцов многоквартирных домов от обязанности ежемесячно вручную передавать показания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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