"Умные" электросчетчики установят летом 2020-го

С 1 июля 2020 года интеллектуальные приборы учета электроэнергии при новых подключениях или замене вышедшего из строя оборудования, готова установить компания "Россети" сообщает "Вести: Приморье".

Такое станет возможным при новых подключениях или замене вышедшего из строя оборудования, строго в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 N522-ФЗ".

В компании уточнили, что в зоне ответственности "Россетей" находятся юридические и физические лица, проживающие в частном секторе, а потребители в многоквартирных жилых домах - в зоне ответственности гарантирующих поставщиков, отмечает ТАСС.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение о том, что министр энергетики РФ Александр Новак или его заместители должны понести наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

Матвиенко уверена, что правительство в итоге будет вынуждено выйти с предложением в Федеральное собрание перенести сроки вступления в силу данного закона. Спикер заявила, что парламентарии не будут этого делать и "прикрывать бездейственность министерств и ведомств".

В декабре 2018 года был принят закон об интеллектуальных счетчиках электроэнергии. Они предназначены для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивают информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, а также удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]