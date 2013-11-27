«Социальный автобус» будет работать 31 декабря во Владивостоке. Сотрудники Приморского центра социального обслуживания населения станут выдавать продуктовые наборы гражданам без определенного места жительства, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как сообщили в министерстве труда и социальной политики, акция «Социальный автобус» действует ежегодно с ноября по март в Приморье. По пятницам специалисты центра раздают продуктовые наборы и теплую одежду, консультируют по вопросам социального обслуживания и бытовым проблемам тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Только за последние полтора месяца помощь получили почти 350 человек. Кроме того, специалисты оказали более 1000 срочных социальных услуг.

«По графику “Социальный автобус” работает по пятницам, но мы решили поддержать людей накануне Нового года. Поэтому приглашаем всех, кто остро нуждается в помощи, подойти за продуктовыми наборами в район Луговой в четверг, 31 декабря, к 9.00», – отметила директор Приморского центра социального обслуживания населения Мария Кузьмина.

Накануне новогодних праздников руководство центра также провело большую работу с благотворительными некоммерческими организациями. В результате принято решение о регулярной помощи тем, кто оказался в социально опасном положении. Руку помощи готовы протянуть Храм Успения Божией Матери, Благотворительный фонд «Пища жизни», Свято-Никольский Кафедральный Собор.

Согласно договоренности, горячее питание можно получить во Владивостоке:

– в понедельник, среду, четверг и субботу в 11.00 в районе площади Луговой и в 13.00 на привокзальной площади;

– во вторник и пятницу в 13.00 на Корабельной набережной, 30.

Кроме того, Свято-Никольский Кафедральный Собор предоставляет горячее питание ежедневно с 15.00 до 17.00 по адресу: улица Махалина, 30.

В наступившие холодные дни готовы предоставить возможность согреться, поспать в теплом помещении, получить горячий чай и чистую одежду в Соборе Покрова Пресвятой Богородицы, находящемся по адресу: Океанский проспект, 44, и Храме Порт-Артурской иконы Торжества Пресвятой Богородицы – адрес: улица Гамарника, 18.

Передать тревожную информацию о человеке, оказавшемся в эти дни без крыши над головой, можно в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по телефону отделения срочной помощи ПЦСОН: 8 (423)260-43-19.

В праздничные дни звонки принимают по телефону: 8-800-302-26-75 с 8.00 до 17.00.

«Большая просьба при обращении называть место, где находится человек, нуждающийся в поддержке, чтобы специалисты могли оказать помощь своевременно», – подчеркивают в центре.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]