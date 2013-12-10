Ледяное оружие «выкатили» на площадь Артема

В Приморье идут последние приготовления в празднованию Нового года. Муниципалитеты организовали гуляния на площадях в установленных ледовых городках, сообщают «Вести:Приморье».

Постоянный пользователь whatsapp «Вести:Приморье» стал очевидцем того, как в Артеме борются с отсутствием снега. На площади, где ранее была установлена елка, заработала снеговая пука. Именно она добавит немного волшебства в долгожданный многими праздник.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, для жителей на площади установили елку и светящиеся фигуры. А еще в Артеме зажглось «Звездное небо». Также залили горку, которая так нравится и детям, и взрослым. Однако прослужила она недолго. Что с ней стало и к чему привело?

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]