«Куртка порвана, дочка перепугана»: жители Артема возмущены увиденным в новогоднем городке

Артем, как и другие муниципалитеты края, готовится к празднованию Нового года. Для жителей на площади установили елку и светящиеся фигуры. Также залили горку, которая так нравится и детям, и взрослым, сообщают «Вести:Приморье».

Однако не прошло и несколько дней, как артемовцы обратили внимание, горка пришла в негодность. Чему были сильно удивлены. Как за несколько дней лед стал исчезать кусками. Автор поста в паблике artem.news.plus отмечает, «Вот так "качественно" в Артеме на центральной площади залили горку. Дети катаются и получают ушибы!".

При рассмотрении фото можно предположить, что кусок льда выдолбили специально, вряд ли лед на горке смог «вмиг исчезнуть». При чем, таким ровным прямоугольником, отмечают в комментариях к посту.

Многие уточнили, что дело может быть в отношение граждан к тому имуществу, которым пользуются. Кто-то с детства учит своих чад, что нельзя разрушать не тобой сделанное. Другие, напротив, не обращают внимание на деяние своих детишек.

«Еще в конце горки стерто все до земли, я на ледянке с ребёнком на коленках скатилась по горке норм а в конце кубарем полетели наехав на землю. куртка порвана, дочка перепугана, хоть сгрупировалась вокруг дочки чтобы та не покалечилась».

«Такое ощущение, что кусок льда просто выдолбили, причем специально».

«Раньше на всяких горках катались и внимания не обращали сейчас дети как только дома сидеть мало ли...».

«В прошлом году была точно такая же дыра».

«Потому что нужно было дать застыть горке, а не ехать сразу, как только залили, с детей воспитание начните, потом взрослых носом тыкайте».

«Не город, а какое-то поселение диких вандалов... Что не построят, так жители ломают на следующий день. Так и будете сидеть у разбитого карыта. У всех такие запросы, но при этом не могут сберечь то, что дают. Я поняла почему нам делают на 《 тяп-ляп》, мы другого и не заслуживаем т.к. у многих желание только сломать и испортить , дабы другим не досталось. Понимаю хочется крутых стадионов, парков и т.д., но смысл тратить на это деньги и силы рабочих, если вы ОПЯТЬ все сломаете???».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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