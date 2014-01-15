Опасную горку во Владивостоке перезаливают по-новому





Как рассказали в управлении культуры администрации Владивостока, горку на центральной площади заливают в несколько слоев, чтобы создать прочное ледовое покрытие, — сообщают «Вести: Приморье».

Для горки на первом этапе изготовили блоки изо льда, а минувшей ночью специалисты приступили к их проливке. Работа продолжилась в дневное время. Как только лед основательно окрепнет, горку и каток откроют для всех посетителей центральной площади. Планируется, что покататься на коньках и ледянках горожане смогут уже 27 декабря.

Администрация Владивостока просит жителей и гостей краевой столицы не выходить на лед до завершения заливки.

Напомним, накануне бывший омбудсмен Приморского края Ирина Медведева призвала родителей ни в коем случае не разрешать детям кататься на главной городской горке, назвав ее опасной для здоровья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]