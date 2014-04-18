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Ирина Медведева: Горка на площади Владивостока опасна для здоровья

Ирина Медведева: Горка на площади Владивостока опасна для здоровья

Фото: primorsky.ru


Бывший детский омбудсмен Приморского края Ирина Медведева предостерегла родителей и детей от катания на главной горке Владивостока, — сообщают «Вести: Приморье».

«Как бы гуманно назвать людей, что заливали горку на центральной площади?
Уважаемые родители, пока все не будет исправлено, во избежание травматизма, НЕ РЕКОМЕНДУЮ пускать туда детей», — обратилась Ирина Медведева через соцсети к родителям детей, которые собираются побывать на площади Владивостока.


 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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