Ирина Медведева: Горка на площади Владивостока опасна для здоровья





Бывший детский омбудсмен Приморского края Ирина Медведева предостерегла родителей и детей от катания на главной горке Владивостока, — сообщают «Вести: Приморье».

«Как бы гуманно назвать людей, что заливали горку на центральной площади?

Уважаемые родители, пока все не будет исправлено, во избежание травматизма, НЕ РЕКОМЕНДУЮ пускать туда детей», — обратилась Ирина Медведева через соцсети к родителям детей, которые собираются побывать на площади Владивостока.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]