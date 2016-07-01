Эвакуированных из Ирака детей ждет бабушка в Приморье

Семья в Приморье оформила необходимые документы, чтобы принять эвакуированных из Ирака детей, и ждет их, сообщила РИА Новости уполномоченный при губернаторе Приморского края по правам ребенка Ирина Медведева, — передают «Вести: Приморье».

Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что дети будут отправлены в 13 регионов России к своим родственникам: их ждут в Пензенской, Ярославской областях, в Екатеринбурге, в Москве, Челябинске, Тюмени, а также в Чеченской республике, Дагестане, Ингушетии, Приморье и в других субъектах РФ.

«Мы знаем об этой семье и находимся в контакте с родственниками. Мы и служба опеки помогали родным в оформлении документов, были необходимы судебные решения. У родных оформлены документы, есть согласие органов опеки на то, что дети будут помещены в семью. Родные готовы принять детей, они заинтересованы в этом и сделали все, что от них зависело, и даже больше, защищали интересы этих детей», - сказала Медведева.

Она добавила, что точной даты, когда детей привезут в Приморье, пока нет, но это случится в ближайшее время. По ее словам, необходимые документы были подготовлены летом.

Как уточнил РИА Новости представитель администрации Приморья, в регион приедут двое детей — брат и сестра дошкольного возраста, их тут ждет родная бабушка, которая возьмет их под опеку.

На сегодняшний день из Ирака вывезены все обнаруженные там 122 несовершеннолетних россиянина в возрасте от 1 года до 15 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]