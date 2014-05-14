Двое детей из иракской тюрьмы привыкают к жизни в Приморье





Двое детей, которых эвакуировали из Ирака, прибыли в Приморье, где их встретили родные, сообщила РИА Новости уполномоченный при губернаторе Приморского края по правам ребенка Ирина Медведева, — передают «Вести: Приморье».

Спецрейс МЧС России на прошлой неделе эвакуировал из Багдада в Москву четвертую группу в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах или тюрьмах вместе с матерями, находящимися в Ираке под следствием или осужденными за причастность к ИГ.

Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова сообщила, что детей отправят к родственникам в Пензенскую и Ярославскую области, Екатеринбург, Москву, Челябинск, Тюмень, Чечню, Дагестан, Ингушетию, Приморье и другие регионы.

Власти Приморья сообщали, что в регион приедут брат и сестра дошкольного возраста, их возьмет под опеку бабушка.

«Дети прибыли в Приморье, их встретили родные. Всесторонняя помощь семье оказывается», - сказала Медведева.

По ее словам, полет дети перенесли хорошо, сейчас привыкают к новым для себя условиям жизни.

На сегодняшний день из Ирака вывезены все обнаруженные там 122 несовершеннолетних россиянина в возрасте от года до 15 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]