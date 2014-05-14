Двое детей из иракской тюрьмы привыкают к жизни в Приморье
Двое детей, которых эвакуировали из Ирака, прибыли в Приморье, где их встретили родные, сообщила РИА Новости уполномоченный при губернаторе Приморского края по правам ребенка Ирина Медведева, — передают «Вести: Приморье».
Спецрейс МЧС России на прошлой неделе эвакуировал из Багдада в Москву четвертую группу в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах или тюрьмах вместе с матерями, находящимися в Ираке под следствием или осужденными за причастность к ИГ.
Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова сообщила, что детей отправят к родственникам в Пензенскую и Ярославскую области, Екатеринбург, Москву, Челябинск, Тюмень, Чечню, Дагестан, Ингушетию, Приморье и другие регионы.
Власти Приморья сообщали, что в регион приедут брат и сестра дошкольного возраста, их возьмет под опеку бабушка.
«Дети прибыли в Приморье, их встретили родные. Всесторонняя помощь семье оказывается», - сказала Медведева.
По ее словам, полет дети перенесли хорошо, сейчас привыкают к новым для себя условиям жизни.
На сегодняшний день из Ирака вывезены все обнаруженные там 122 несовершеннолетних россиянина в возрасте от года до 15 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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