Власти решили не отбирать детей у отца, жившего с ними в лесу в Приморье

Дети, которые жили с отцом в лесу в Кавалеровском районе Приморья, побудут у бабушки, пока в их доме не закончат ремонт, отца семейства в родительских правах не ограничат, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости, идея пожить в лесу, пока пандемия коронавируса не пройдет, могла стоить отцу семейства Алексею Ивлеву расставания с детьми. Романова сообщала, что органы опеки готовят иск об ограничении его в родительских правах, но если Ивлев выполнит требования о состоянии своего жилья, семья может воссоединиться. По ее словам, и дети, и их отец характеризуются хорошо.

"Сейчас дети готовятся к выписке. Их будет забирать папа, но поскольку везти их в дом нельзя – там идет ремонт, – он передаст их бабушке. Пока проводится ремонт, дети будут жить с ней", - сказала Романова.

В понедельник она выезжает в Кавалерово, чтобы встретиться с семьей и проверить, как меняются условия проживания в их доме.



"Органы опеки не будут подавать иск в суд на ограничение отца в родительских правах. Сегодня принято распоряжение о признании утратившим силу решения о том, чтобы отобрать детей... Органы исполнительной власти помогают отцу в ремонтных работах", - добавила собеседница.



Ранее сообщалось, что отец и три его малолетних ребенка пропали в Приморье, их нашли в лесу. Глава семейства решил "переждать в лесу сложившуюся эпидемическую ситуацию". Представитель администрации Кавалеровского района сообщил, что дети изъяты из семьи, они находятся в отделении детской поликлиники. Полиция составила на мужчину административный протокол. Ивлев рассказал, что пошел с детьми в лес в поход, который в том числе предусматривал самоизоляцию, полевой лагерь был оснащен солнечной электростанцией, освещением, там был переносной душ, провизия и огнетушитель.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]