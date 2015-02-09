Семья из Приморья спряталась от коронавируса в дальневосточной тайге. Подробности (фото)

Подробности жизни приморской семьи, которая из опасения заболеть коронавирусом поселилась в лесу, рассказали полицейские.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД "Кавалеровский", директор школы из поселка Кавалерово обратилась в полицию с просьбой оказать содействие в розыске троих несовершеннолетних детей: мальчиков 2004, 2008 годов рождения и их девятилетнюю сестру. Педагог сообщила, что школьники не получают домашнее задание, по месту жительства отсутствуют, на итоговую аттестацию не явились, отец на связь не выходит. На профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних семья не состояла.

Незамедлительно всем нарядам полиции и в местные СМИ были разосланы ориентировки на пропавших детей, организованы поисковые мероприятия.

В поисках несовершеннолетних были задействованы сотрудники полиции, МЧС, волонтеры, сотрудники районной администрации и местные жители. Трое суток поисковики прочесывали окрестности села, недостроенные дома и лесной массив, опрашивали всех, кто мог видеть ребят.

Школьников обнаружили инспектор по делам несовершеннолетних и участковый уполномоченный полиции. В ходе поисковых мероприятий в лесу они наткнулись на палатку, в которой находились глава семьи и дети. Лесное жилище оборудовано солнечными батареями, душем и туалетом. Мужчина объяснил свой поступок тем, что приучает своих детей к жизни на природе. Шесть лет назад он потерял супругу, которая умерла от пневмонии.

В отношении главы семейства составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

В настоящее время дети доставлены в медучреждении поселка Кавалерово. По предварительной информации, их состояние оценивается как удовлетворительное. Впоследствии школьников планируют отправить в социально-реабилитационный центр под опеку педагогов и психологов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru