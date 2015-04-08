«На нем только штанишки и ботиночки»: малыш ушел из дома от горе-мамаши

В Артеме сотрудники полиции вернули 5-летнего мальчика матери, которая не заметила, как он ушел из дома, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местного жителя. Заявитель рассказал о том, что в районе дома №74 по улице Фрунзе гуляет малолетний ребенок без сопровождения взрослых. Мальчик одет не по сезону: на нем только штанишки и ботиночки.

По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Информация подтвердилась. Ребенка доставили в отдел полиции для разбирательства.

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личность матери ребенка.

37-летняя жительница Артема воспитывает троих несовершеннолетних детей: дочку 2004 года рождения и двух сыновей 2015 и 2020 годов рождения.

Семья состоит на профилактическом учете в отделе полиции. Женщину неоднократно привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей.

Вразумительного ответа, почему ребенок один раздетый гуляет на улице, горе-мамаша не дала. Женщина пояснила, что не увидела, как сын самостоятельно ушел из дома.

Установлено, что в отношении ребенка противоправных действий совершено не было.

Полицейские провели профилактическую беседу с мальчиком и его матерью.

В отношении жительницы Артема составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Артемовского городского округа.

Полицейские благодарят неравнодушного жителя Артема, обратившего внимание на малолетнего ребенка, который гулял на улице без сопровождения взрослых, и сообщил об этом в дежурную часть отдела полиции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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