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Вчера, 22:56
 

Патриотический наряд примеряет главная елка Владивостока

Патриотический наряд примеряет главная елка Владивостока

Фото: vlc.ru


Елку на центральной площади Владивостока начали украшать к Новому году. В этом году 28-метровую красавицу наряжают шарами и гирляндами в цвет российского триколора, — сообщили «Вестям: Приморье» в городской администрации.

Администрация Владивостока решила добавить еще больше украшений на главную елку города, чтобы создать праздничное настроение для жителей и гостей краевой столицы. Белые, синие и красные новогодние шары уже начали развешивать на хвойном дереве. Вскоре здесь появится и гирлянда, которая тоже будет переливаться цветами российского триколора.

 

На центральной площади, помимо елки, монтируют каток и горку, появляется все больше красочных светодиодных фигур. Полностью площадь подготовят к Новому году к 25-му декабря.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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