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Сам Дед Мороз будет контролировать подготовку к Новому году во Владивостоке

Сам Дед Мороз будет контролировать подготовку к Новому году во Владивостоке

Фото: moroz_vlc

Дед Мороз приехал во Владивосток, чтобы контролировать подготовку к Новому году. 

"Я приехал во Владивосток из Великого Устюга, - написал Дед Мороз на своей страничке в соцсети moroz_vlc. - Меня отправили сюда с важной миссией - контролировать подготовку Нового года в городе. Уже кое-что наметил, но об этом я расскажу Вам позже. А пока я погружаюсь в процесс праздника. Вот пришёл в мэрию города. Мне, кстати, предложили здесь пожить до окончания праздника. Ну, а я согласился. Так что буду рассказывать Вам все самое интересное".

Сегодня Дед Мороз побывал на центральной площади дальневосточной столицы, где устанавливают главную новогоднюю елку. Ее высота - 28 метров.

"Красивая ёлка получается. Одобряю. Спасибо рабочим, которые устанавливают елку. Они - молодцы! Скоро, кстати, сюда еще вернусь. Будем новогодний городок строить", - сообщил главный новогодний персонаж.

Владивостокцы охотно общаются с Дедом Морозом на его страничке, и задают волнующие их вопросы:

kravtsov25rus
"Здравствуй дорогой Дедушка Мороз! Поинтересуйся пожалуйста в администрации, когда начнут заливать катки для катания на коньках? И будут ли их украшать, а не просто включить музыку?!"

Сказочный персонаж обещал прояснить эту тему в мэрии и непременно дать ответ. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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