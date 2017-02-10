Под занавес года пришло известие о ярком событии в культурной жизни края. Художественный руководитель Приморского Академического театра имени Горького, народный артист Ефим Звеняцкий стал лауреатом российской национальной премии «Золотая маска» - «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», сообщают «Вести:Приморье».

Имя режиссера, хорошо знакомого приморцам, оказалось в одном ряду с именами деятелей отечественной культуры — актеров Андрея Мягкова, Ольги Яковлевой, режиссера Камы Гинкаса и балетмейстера Михаила Лавровского. Премия «Золотая маска» — самая престижная награда, учрежденная Союзом театральных деятелей России.

Напомним, Ефим Звеняцкий возглавляет театр Горького почти 40 лет, он также генеральный директор Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», советник губернатора по культуре и депутат Законодательного собрания Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]