Спорт в новогодние праздники: В Приморье организованы фестивали и веселые старты

Во всех муниципалитетах Приморского края в период новогодних праздников и зимних каникул с 1 по 10 января будет проходить Всероссийская Декада спорта и здоровья. Это мероприятие проводится в нашей стране ежегодно по инициативе Министерства спорта РФ, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Во всех округах и районах края будут организованы физкультурно-спортивные фестивали, турниры, веселые старты и эстафеты. Ожидается, что в них примет участие более 14 тысяч приморцев.

Как сообщили в региональном министерстве спорта, массовые спортивные активности в Приморском крае начались еще до официального старта декады. 30 декабря на катке центральной площади Владивостока состоялись показательные выступления и мастер-класс по шорт-треку от опытных спортсменов и тренеров Краевой спортивной школы олимпийского резерва.

«Различные физкультурные и развлекательные мероприятия на главном городском катке будут проходить до 10 января», – сообщили специалисты ведомства.

Жителей и гостей столицы Приморья приглашают начать 2021 год активно. Утром 1 января во Владивостоке пройдет костюмированный забег. Старт запланирован на 9.00. Сбор участников у спортивного комплекса «Олимпиец», располагающегося по адресу: улица Батарейная, 2. После праздничной разминки любители ЗОЖ совершат пробежку, тем самым встретив Новый год спортивно. Участники в самых креативных костюмах получат призы. Также всех финишеров наградят памятными медалями. Зарегистрироваться на участие в забеге можно до 31 декабря.

Отличный способ провести новогодние выходные – покататься на коньках. Это можно сделать на ледовых аренах и хоккейных коробках практически во всех городах, поселках и селах Приморья. Провести время на катке приглашают с семьями и друзьями.

Кроме того, в праздничные дни уже запланированы хоккейные турниры. В Арсеньеве с 1 по 10 января состоится чемпионат города по бенди. Рождественские турниры по хоккею с шайбой пройдут 5 и 6 января в Дальнегорске, Лесозаводске и Черниговском районе. В жарких хоккейных баталиях сразятся команды детей и взрослых.

Ожидают приморцев и на лыжне. По поручению Губернатора края Олега Кожемяко подготовлены лыжные трассы в 21 муниципальном образовании, куда закуплены более 1200 комплектов лыж и 19 модулей для хранения инвентаря. Во Владивостоке лыжная трасса находится на острове Русский в поселке Канал. В дни новогодних каникул она будет работать ежедневно. Воспользоваться бесплатным прокатом лыжного инвентаря можно будет в будние дни с 12.00 до 19.00. В выходные дни прокат будет работать с 10.00 до 20.00. Лыжники со своим инвентарем могут кататься до 22.00.

Также будут открыты для посещения основные лыжные центры в селе Калиновка в Спасске-Дальнем и лыжная база «Салют» в Арсеньеве.

Лыжный спринт 4 января пройдет в Дальнегорске, рождественские лыжные забавы состоятся в Анучино 8 января. Соревнования по лыжным гонкам с 1 по 9 января пройдут в селе Михайловка. Все желающие смогут поучаствовать в «Новогоднем спринте» 5 января в селе Дмитриевка Черниговского района. На всех трассах будет организован бесплатный прокат лыжного инвентаря.

В рамках Декады спорта и здоровья во всех муниципальных образованиях Приморья будет организовано более 150 мероприятий, в том числе спартакиады, чемпионаты, первенства, турниры по хоккею с шайбой, с мячом и другим видам спорта. Подробная информация обо всех событиях Декады спорта и здоровья размещена на Спортивном портале Приморского края в разделе «Афиша».

Отметим, основная цель мероприятий, реализуемых в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» – привлечение жителей Приморского края к занятиям физической культурой и спортом в дни новогодних праздников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]