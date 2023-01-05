На лыжне острова Русский пройдет Рождественский забег

В последний день новогодних каникул, 8 января, на «Русской лыжне» во Владивостоке состоится Рождественский забег. Принять в нем участие могут все желающие. Предварительная регистрация не требуется, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии. Организатором соревнований выступит управление физической культуры и спорта администрации города.

«Начало года показало, что лыжный спорт по-прежнему популярен среди владивостокцев, - говорит начальник управления Юлия Вельбик. –Только за первые три дня года – с 1 по 3 января – прокатом на лыжне воспользовалось более 3,5 тысяч человек, а ведь еще много людей приезжает со своим оборудованием. 8 января ждем всех на массовые старты».

Первыми на трассу протяженностью 600 метров в этот день выйдут дети, затем на круг 1,5 километра – взрослые.

«Предварительная регистрация на забег не требуется, она будет проходить непосредственно перед заездами, - уточняет Юлия Вельбик. –Регистрация начнется в 11:00, детский заезд - в 13:00, взрослый – в 14:00. Все участники станут обладателями памятных медалей».

До 7 января включительно лыжня работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Бесплатный прокат лыж открыт с 12:00, сдать лыжи необходимо до 20:00.

Лыжня функционирует по адресу: посёлок Канал, 29, стр. 5. К услугам гостей - теплые раздевалки, буфет, туалет, парковка.

Телефон для справок: 8-994-010-57-34.

Кроме того, напротив лыжни открыт бесплатный каток. Там тоже можно приобрести коньки в прокат.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]