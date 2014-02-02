«Лыжня России – 2020» приглашает приморцев к участию

Жителей Владивостока приглашают поучаствовать в массовой лыжной гонке, которая пройдет в субботу, 8 февраля, в рамках соревнований «Лыжня России – 2020», сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vlc.ru.

Соревнования пройдут на Русском острове у школы № 5 (пос. Канал, 29).

Для участников соревнований предложат две дистанции – на 1 километр и 3 километра. Для тех, у кого нет своего оборудования, будет работать прокат лыж. Организаторы обращают внимание, что количество лыж ограничено.

«Первый лыжный забег на Русском острове 18 января получился действительно массовым и собрал множество положительных отзывов. Сейчас лыжная трасса, которая открыта для бесплатного посещения, пользуется большой популярностью у горожан. Приглашаем всех любителей лыжного спорта на гонку, которая пройдет в рамках соревнований «Лыжня России – 2020», - отметили в управлении физической культуры и спорта.

Расписание соревнований:

9:00 – 11:30 – регистрация участников соревнований;

11:40 – открытие соревнований;

12:00 – старт гонки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]